Нефть слабо снижается

Цены на нефть слабо снижаются в ходе торгов в четверг, но торгуется близко к максимальному уровню с июня на данных о сокращении запасов в США до минимума за полгода.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:51 кв уменьшилась на $0,25 (0,49%) - до $50,72 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в сентябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась на $0,31 (0,66%) - до $48,44 за баррель.

Накануне министерство энергетики США сообщило о сокращении запасов нефти в стране на 7,21 млн баррелей по итогам минувшей недели. Уровень запасов упал до минимального уровня с 6 января.

Также стало известно, что нефтедобыча в Штатах на прошлой неделе снизилась на 19 тыс. баррелей в сутки.

Кроме того, представители нефтедобывающей госкорпорации Кувейта Kuwait Petroleum Corp. пообещали снизить поставки нефти зарубежным клиентам в оставшиеся месяцы 2017 года.

Ранее о сокращении экспорта заявили представители Саудовской Аравии и ОАЭ.