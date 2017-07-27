Глинодобытчик Vesco ввел в эксплуатацию новый карьер

Компания Vesco, объединяющая глинодобывающий бизнес инвестиционной компании UMG группы "СКМ", ввело в эксплуатацию карьер №1 участка Западный Дружковского рудоуправления и намерено увеличить добычу и реализацию глин в 2017 году на 21% по сравнению с 2016 годов - до 2,9 млн тонн.

Как сообщается в пресс-релизе компании в четверг, сумма инвестиций на запуск нового карьера составила 10 млн грн.

При этом ожидается, что до конца 2017 года объем добычи глин из карьера №1 составит около 400 тысяч тонн.

"Новый карьер был запущен в сжатые сроки в связи с растущим спросом на сырье со стороны наших клиентов. В мае предприятие в Дружковке посетили наши испанские партнеры. В ходе визита подписан договор об увеличении объемов поставок глины. Чтобы выполнить взятые перед клиентом обязательства, мы оперативно привлекли технических партнеров для разработки нового карьера Новорайского месторождения, запуск которого изначально был запланирован на 2018 год", - поясняет генеральный директор Vesco Евгений Цымарман, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, компания в 2018 году компания планирует инвестировать более 50 млн грн в дополнительное оборудование, необходимое для самостоятельной разработки карьера. Это позволит создать около 50 новых рабочих мест в г. Дружковка.

Компания Vesco планирует разрабатывать двенадцатый по счету карьер в течение 20 лет.

Vesco - один из крупнейших производителей белых пластичных глин в мире. Объединяет предприятия "Веско", "Дружковское рудоуправление", "Огнеупорнеруд". Портфель продуктов компании включает более 60 сортов глин. Основные потребители - производители керамической плитки и керамогранита.

UMG - инвестиционная компания с фокусом на развитии бизнесов в сырьевой и перерабатывающей сферах. Основана в 2006 г. группой СКМ. Портфель компании включает пять бизнесов: добыча глины, добыча известняков и доломитов, переработка и реализация побочных продуктов ТЭС, редких и технических газов, трейдинговый бизнес. Суммарная стоимость портфельных компаний UMG оценивается в $400 млн.