ОПЗ в I полугодии сократил чистый убыток в 2,3 раза

ПАО "Одесский припортовый завод" в январе-июне 2017 года сократило чистый убыток в 2,3 раза (на 135,759 млн грн) – до 108,178 млн грн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщило предприятие в системе раскрытия информации НКЦБФР, его чистый доход в отчетном периоде обвалился в 4,3 раза (на 2 млрд 431,448 млн грн) – до 740,879 млн грн, а валовая прибыль уменьшилась на 32,9% (на 64,143 млн грн) – до 130,761 млн грн.

Как сообщалось, с конца декабря 2016 года по начало марта 2017 года ОПЗ простаивал в связи с высокими ценами на природный газ и накопленными долгами за его поставки.

Позже предприятие возобновило работу по давальческой схеме с группой компаний "ЭРУ", однако уже 10 июля вновь объявило об остановке производства.

ОПЗ, находящийся в государственной собственности, выпускает химическую продукцию, занимается также перевалкой аммиака на морской транспорт.