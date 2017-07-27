Экономика

13:00 27.07.2017

Власти Киева договорили с "ОККО" о приостановке строительства АЗС по улице Ревуцкого на период судебных разбирательств

Власти Киева договорились с компанией "ОККО" о приостановке строительства автозаправочной станции (АЗС) по улице Ревуцкого на период судебных разбирательств, сообщил мера Киева Виталий Кличко на своей Facebook-странице.

"Я обратился к застройщику – строительные работы не должны вестись. Я также обратился с просьбой к застройщику отозвать жалобы по аресту имущества активистов (выступающих против строительства – ИФ). Мне пообещали, что это будет выполнено", - отметил В.Кличко.

Мер добавил, что власти столицы предоставят юридическую поддержку активистам, выступающим против строительства АЗС по улице Ревуцкого.

"Отменить разрешение (на строительство АЗС, выданное ГАСИ - ИФ) я не имею законно права. Но мы поможем активистам составить документы для обращения в суд. Мы должны работать исключительно в рамках законодательства. В этом конфликте суд должен поставить точку", - резюмировал мер столицы.

Как сообщалось, ранее на месте строительства АЗС по улице Ревуцкого неоднократно происходили стычки с местными жителями. Активисты, выступающие против строительства, заявляли о попытках арестовать их имущество и захватить квартиры силами нанятых "титушек".

Сеть АЗС "ОККО" входит в состав концерна "Галнафтогаз". Мажоритарным акционером концерна является Виталий Антонов, среди миноритарных акционеров – Европейский банк реконструкции и развития.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Госбюджет Украины в I полугодии сведен с профицитом 29 млрд грн

ФГВФЛ отменил аукцион по продаже крупных пакетов акций "Мотор Сичи"

НКРЭКУ утвердила порядок формирования RAB-тарифов на транспортировку тепла

Суд Лондона удовлетворил ходатайство Украины о приостановке выполнения решения по еврооблигационному долгу перед РФ

Свободная торговля между Украиной и Канадой стартует 1 августа

ПОСЛЕДНЕЕ

Аккордбанк намерен увеличить уставный капитал

Nestle прогнозирует самый слабый рост годовой выручки за 20 лет

ПФТС в I полугодии сократила чистый убыток в 13,6 раза

Французская Engie намерена получить лицензию на поставку газа в Украине

ФГИ готовит Одесскую ТЭЦ к приватизации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua
РЕКЛАМА