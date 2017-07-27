Власти Киева договорили с "ОККО" о приостановке строительства АЗС по улице Ревуцкого на период судебных разбирательств

Власти Киева договорились с компанией "ОККО" о приостановке строительства автозаправочной станции (АЗС) по улице Ревуцкого на период судебных разбирательств, сообщил мера Киева Виталий Кличко на своей Facebook-странице.

"Я обратился к застройщику – строительные работы не должны вестись. Я также обратился с просьбой к застройщику отозвать жалобы по аресту имущества активистов (выступающих против строительства – ИФ). Мне пообещали, что это будет выполнено", - отметил В.Кличко.

Мер добавил, что власти столицы предоставят юридическую поддержку активистам, выступающим против строительства АЗС по улице Ревуцкого.

"Отменить разрешение (на строительство АЗС, выданное ГАСИ - ИФ) я не имею законно права. Но мы поможем активистам составить документы для обращения в суд. Мы должны работать исключительно в рамках законодательства. В этом конфликте суд должен поставить точку", - резюмировал мер столицы.

Как сообщалось, ранее на месте строительства АЗС по улице Ревуцкого неоднократно происходили стычки с местными жителями. Активисты, выступающие против строительства, заявляли о попытках арестовать их имущество и захватить квартиры силами нанятых "титушек".

Сеть АЗС "ОККО" входит в состав концерна "Галнафтогаз". Мажоритарным акционером концерна является Виталий Антонов, среди миноритарных акционеров – Европейский банк реконструкции и развития.