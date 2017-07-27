Аккордбанк намерен увеличить уставный капитал

Аккордбанк (Киев) намерен увеличить уставный капитал на 68,7 млн грн, или на 29,7% - до 300 млн грн путем дополнительного выпуска акций, сообщил банк на веб-сайте.

Согласно сообщению, акционеры банка на общем собрании 22 августа рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала.

Как говорится в сообщении, акционеры банка на общем собрании 30 июня 2017 года утвердили новую редакцию устава банка в связи с увеличением уставного капитала до 231,31 млн грн.

Как сообщалось, в конце июня банк сообщил, что крупнейший акционер Аккордбанка - Даниил Волынец, которому принадлежат 49,999% акций финучреждения, станет владельцем значительного контрольного пакета акций. Д.Волынец уже подписал соответствующий договор.

Аккордбанк основан в 2008 году. Его региональная сеть на 1 июля 2017 года включает 60 отделений.

Его крупнейшими акционерами на 1 января 2017 года, кроме Д.Волынца, являлись Светлана Фесенко (23,861%), Анатолий Гулей (11,785%), Зиновий Кузимкив (6,729%), Орест Папроцкий (6,729%), Сергей Мищенко (0,897%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2017 года по размеру общих активов Аккордбанк занимал 68-е место (481,451 млн грн) среди 90 действующих банков.