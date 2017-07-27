Nestle прогнозирует самый слабый рост годовой выручки за 20 лет

Швейцарская Nestle, крупнейший производитель продуктов питания и безалкогольных напитков в мире, зафиксировала сокращение номинальной выручки в I полугодии, при этом органический рост оказался слабее ожиданий рынка.

Кроме того, Nestle дала самый слабый прогноз годовой выручки как минимум за 20 лет: как говорится в сообщении компании, органический рост выручки (очищенный от влияния поглощений и продаж активов, а также колебаний курсов валют) в 2017 году будет ближе к нижней границе целевого диапазона 2-4%.

Выручка Nestle в I полугодии снизилась до 43 млрд швейцарских франков ($45,2 млрд) с 43,2 млрд франков за аналогичный период 2016 года. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял 43,8 млрд франков.

Органический рост выручки за этот период составил 2,3% при ожидавшихся рынком в среднем 2,7%.

Чистая прибыль Nestle в январе-июне выросла на 19%, до 4,9 млрд франков (прогноз - 4,8 млрд франков). Одной из причин активного повышения прибыли стала единовременная налоговая корректировка в прошлом году.

Из-за затрат на реструктуризацию операционная прибыль снизилась на 2,5%, до 6,4 млрд франков, и оказалась слабее ожиданий рынка.

В феврале новый гендиректор Nestle Марк Шнайдер отказался от долгосрочного ориентира органического роста выручки в 5-6%, так как компания не дотягивала до этого уровня последние четыре года.

"Органический рост в первом полугодии не полностью соответствовал нашим ожиданиям, - отметил М.Шнайдер. - Хотя рост объемов близок к максимальному уровню для нашей отрасли, ценообразование остается слабым. В Азии и Африке подтверждены положительные тенденции роста. В Западной Европе наблюдалось сокращение объемов, которое мы во многом считаем временным".

В июне американский инвестор-активист Дэниэл Леб (хедж-фонд Third Point ДДС) выбрал Nestle очередной мишенью критических замечаний.

Nestle принадлежат 418 фабрик в 86 странах. Портфель компании включает более 2 тыс. брендов, в том числе марки Nestle, Nescafe, KitKat, Gerber, Maggi.

Выручка Nestle в регионе Россия-Евразия (включает страны СНГ, кроме Украины) в 2016 году выросла на 12%, до 114,4 млрд рублей, сообщала компания ранее.