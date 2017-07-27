ПФТС в I полугодии сократила чистый убыток в 13,6 раза

Фондовая площадка ПФТС (Киев) по итогам деятельности в январе-июне 2017 года получила 83 тыс. грн чистого убытка, что в 13,6 раза меньше чем за аналогичный период 2016 года.

Согласно обнародованной на веб-сайте биржи финансовой отчетности, ее чистый доход возрос на 50,2% - до 4,037 млн грн. В то же время доходную часть превысили административные расходы, которые составили 5,783 млн грн.

Валюта баланса ПФТС за первое полугодие почти не изменилась и по состоянию на 30 июня составляла 54,889 млн грн.

АО "Фондовая биржа ПФТС", основанное в 1996 году, - один из крупнейших организаторов торгов ценными бумагами в Украине. Индекс ПФТС с 1997 года является официальным индексом Украины в S&P Emerging Markets.

"Московская биржа" (МБ, РФ) в начале февраля 2016 года закрыла сделку по продаже 50,02% акций биржи ПФТС и полностью вышла из ее капитала. Покупателем доли МБ выступили три кипрские компании – "Болайн лтд", "Парлана лтд" и "Крукстон лимитед". Стороны сделки не раскрывают, кто является бенефициарием указанных компаний.