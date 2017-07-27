Французская Engie намерена получить лицензию на поставку газа в Украине

ООО "Энжи Энерджи Менеджмент Юкрейн" (ЭЭМЮ, Киев) подала заявку на получение лицензии на поставку природного газа в Украине.

Решение о выдаче лицензии украинской "дочке" Engie (ранее - GDF Suez, Франция) будет рассмотрено на заседании Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 1 августа 2017 года.

"ЭЭМЮ" помимо торговки газом в классификации видов деятельности также оформило возможность добычи газа и нефти, производство , распределениеи торговлю электроэнергией.

GDF International принадлежит 99% "ЭЭМЮ", 1% - Sopranor (обе – зарегистрированы по одному адресу во Франции).

Как сообщалось, в июне-июле 2017 года лицензии на поставку газа в Украине получила ООО "Трафигура Юкрейн" – "дочка" крупного мирового сырьевого трейдера Trafigura и "МЕТ Украина" – "дочка" швейцарского MET Holding AG.

По состоянию на 14 июня 2017 года НКРЭКУ выдала 276 лицензии на поставку газа в Украине.

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