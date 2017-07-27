Экономика

11:27 27.07.2017

НКРЭКУ утвердила порядок формирования RAB-тарифов на транспортировку тепла, норма дохода зафиксирована на уровне 12,5%

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила порядок формирования тарифов на транспортировку тепла по магистральным и распределительным сетям на принципах стимулирующего регулирования (RAB-регулирования).

Соответствующее постановление регулятор принял на заседании в Киеве в четверг.

Кроме того, НКРЭКУ утвердила процедуру установления RAB-тарифов на транспортировку тепла, порядок определения регуляторной базы активов субъектов, занимающихся транспортировкой тепловой энергии.

Регуляторная норма доходы для таких компаний установлена НКРЭКУ на уровне 12,5% для первого регуляторного периода.

"Мы, как комиссия, практически завершили формирование нормативной базы, однако необходимо еще работать совместно с другими органами власти, чтобы полный пакет был готов. Компании в сфере теплоснабжения – прошу обратить внимание и активизировать работу по переходу от системы "Затраты+" (которая не мотивирует к энергоэффективности и привлечению инвестиций) к стимулирующему тарифообразованию. После проведения открытых слушаний конкретными компаниями комиссия будет рассматривать переход от системы "Затраты+" к стимулирующему регулированию", - резюмировал глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

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