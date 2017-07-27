ФГИ готовит Одесскую ТЭЦ к приватизации

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины принял решение о подготовке государственного пакета акций ПАО "Одесская ТЭЦ" к приватизации, сообщила пресс-служба ведомства.

"ФГИ приказом №1188 от 25 июля 2017 года принял решение об обеспечении продажи акций ПАО "Одесская ТЭЦ". Арбитражному управляющему – ликвидатору Одесской ТЭЦ необходимо провести сплошную инвентаризацию имущества Одесской ТЭЦ и аудит", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, план размещения акций Одесской ТЭЦ утвержден правительством еще в апреле 2013 года.