Экономика

11:24 27.07.2017

ФГИ готовит Одесскую ТЭЦ к приватизации

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины принял решение о подготовке государственного пакета акций ПАО "Одесская ТЭЦ" к приватизации, сообщила пресс-служба ведомства.

"ФГИ приказом №1188 от 25 июля 2017 года принял решение об обеспечении продажи акций ПАО "Одесская ТЭЦ". Арбитражному управляющему – ликвидатору Одесской ТЭЦ необходимо провести сплошную инвентаризацию имущества Одесской ТЭЦ и аудит", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, план размещения акций Одесской ТЭЦ утвержден правительством еще в апреле 2013 года.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Суд Лондона удовлетворил ходатайство Украины о приостановке выполнения решения по еврооблигационному долгу перед РФ

Свободная торговля между Украиной и Канадой стартует 1 августа

"Нафтогаз" объявил тендер на закупку юруслуг для защиты интересов в рамках тяжбы с Merchant

МЭРТ оценивает рост ВВП Украины в январе-июне на уровне 2,5%

Тендер "Укргазвыдобування" еще на 40 ГРП также выиграли "Белоруснефть" и румынская Tacrom

ПОСЛЕДНЕЕ

НКРЭКУ утвердила порядок формирования RAB-тарифов на транспортировку тепла, норма дохода зафиксирована на уровне 12,5%

Число пользователей Facebook превысило 2 млрд

Сервис заказа такси Uber начал работу в Запорожье

Доллар держится у минимума за 30 месяцев в паре с евро

Нефть слабо дешевеет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
онлайн магазины мужской одежды на price.ua
РЕКЛАМА