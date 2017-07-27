Сервис заказа такси Uber начал работу в Запорожье

Международная технологическая компания Uber, создатель одноименного мобильного приложения для вызова автомобилей, начала работу в Запорожье.

Как сообщила пресс-служба компании, с 27 июля жители и гости города смогут воспользоваться сервисом uberX, цены на поездки с которым начинаются от 20 грн. Стоимость поездки с uberX в Запорожье рассчитывается по формуле: 16 грн за подачу автомобиля и 4 грн за каждый километр в пути. Пользователи в Запорожье могут оплатить поездки с Uber как наличными, так и при помощи зарегистрированной в приложении банковской карты.

После окончания каждой поездки пользователь получает на адрес электронной почты квитанцию, которая будет содержать информацию о месте подачи автомобиля, маршруте, карте поездки, данные о водителе и детализацию стоимости.

Запорожье стало шестым городом Украины, где запущен сервис Uber, после Киева, Одессы, Львова, Днепра и Харькова. Uber в Украине демонстрирует рекордные темпы роста в регионе Европа, Ближний Восток и Африка.

Uber – международная технологическая компания, создатель одноименного мобильного приложения по вызову автомобилей с персональным водителем. Приложение работает в более чем 460 городах 77 стран мира. В Украине сервис Uber доступен с 2016 г.