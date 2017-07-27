Рынки акций Европы выросли 2-й день подряд

Фондовые индексы стран Западной Европы выросли в среду второй день подряд благодаря позитивной корпоративной отчетности, а также на фоне укрепления цен на нефть.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов увеличился на 0,52% - до 382,74 пункта.

Французский индикатор CAC 40 поднялся на 0,6%, британский FTSE 100 - на 0,2%, германский DAX - на 0,3%.

ВВП Великобритании во втором квартале вырос на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления (ONS). Таким образом, темпы экономического подъема ускорились по сравнению с 0,2% в первом квартале.

Акции Peugeot SA подорожали на 3,2%. Французская автомобилестроительная группа PSA Group, куда входит Peugeot, увеличила чистую прибыль в первом полугодии на 4% благодаря росту продаж автомобилей.

Германский автомобилестроительный концерн Daimler AG во втором квартале увеличил чистую прибыль на 2,2%, при этом выручка и продажи достигли рекордов. Однако из-за нового расследования властей ЕС в отношении немецких автопроизводителей курс ценных бумаг Daimler упал на 1,6%.

Котировки акций ITV Plc выросли на 2,4%. Британская вещательная компания, которая показывает, в частности, сериал "Аббатство Даунтон", в первом полугодии сократила доналоговую прибыль на 16%, однако сохранила прогноз на весь 2017 год и повысила дивиденды.

Цена бумаг кейтеринговой Compass Group Plc повысилась на 1,8% благодаря сильной финансовой отчетности за минувший квартал.

Рыночная стоимость Fresnillo Plc поднялась на 0,6%, поскольку производитель серебра и золота подтвердил прогноз производства на текущий год после роста добычи во втором квартале, сообщает MarketWatch.

Кроме того, выросли в цене бумаги нефтепроизводителей: Royal Dutch Shell Plc - на 0,3%, Total SA - на 0,6%, Eni SpA - на 0,5% и Statoil ASA - на 0,8%. Нефть Brent в ходе торгов в среду впервые с 1 июня поднялась выше $51 за баррель, однако к концу европейской сессии рост замедлился, и цена сентябрьского контракта составляла около $50,9 за баррель.

Между тем акции Sage Group Plc, разработчика программного обеспечения для финансовой отрасли, подешевели на 1,2%, что обусловлено разочаровавшей трейдеров отчетностью компаний.