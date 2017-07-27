Нефть слабо дешевеет в ходе азиатских торгов в четверг после роста накануне до максимальных отметок с начала июня на данных о сокращении товарных запасов и объемов добычи в США.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 кв уменьшилась на 10 центов (0,20%) - до $50,87 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в сентябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась на $0,12 (0,25%) - до $48,63 за баррель.

В среду Brent подорожала третью сессию подряд - на $0,77 (1,5%), до $50,97 за баррель, WTI - на $0,86 (1,8%), до $48,75 за баррель.

Как стало известно из отчета министерства энергетики США, запасы нефти в стране упали на 7,21 млн баррелей на минувшей неделе вместо прогнозировавшегося снижения на 3 млн баррелей.

Кроме того, Минэнерго сообщило о снижении нефтедобычи на прошлой неделе на 19 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 9,41 млн б/с, и повышении импорта нефти на 48 тыс. б/с.

"Все считали, что цены на нефть останутся низкими. Но реальность такова, что в мире происходит множество других событий, особенно с точки зрения геополитических рисков. И из них складывается неопределенность будущих поставок нефти", - заявил CNBC старший рыночный аналитик RJO Futures Филип Стрейбле.

Он ожидает роста цены WTI до $53-55 за баррель, то есть на 9-13% с текущего уровня.

В числе факторов неопределенности для нефтяного рынка Ф.Стрейбле называет новые санкции США в отношении Ирана, дестабилизацию ситуации на Корейском полуострове и акции протеста в Венесуэле.