Moody's изменило прогноз суверенных рейтингов Казахстана с "негативного" на "стабильный"

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service в ночь на четверг изменило прогноз долгосрочных суверенных рейтингов Казахстана с "негативного" на "стабильный".

При этом рейтинги эмитента в иностранной и национальной валютах и рейтинг приоритетных необеспеченных долговых обязательств Казахстана в иностранной валюте были подтверждены на уровне "Baa3", говорится в сообщении Moody's.

Изменение прогноза и подтверждение рейтингов поддерживаются мнением Moody's о постепенном приспособлении экономики, бюджета и банковской системы Казахстана к структурному снижению цен на нефть.