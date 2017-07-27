Экономика

09:30 27.07.2017

Moody's изменило прогноз суверенных рейтингов Казахстана с "негативного" на "стабильный"

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service в ночь на четверг изменило прогноз долгосрочных суверенных рейтингов Казахстана с "негативного" на "стабильный".

При этом рейтинги эмитента в иностранной и национальной валютах и рейтинг приоритетных необеспеченных долговых обязательств Казахстана в иностранной валюте были подтверждены на уровне "Baa3", говорится в сообщении Moody's.

Изменение прогноза и подтверждение рейтингов поддерживаются мнением Moody's о постепенном приспособлении экономики, бюджета и банковской системы Казахстана к структурному снижению цен на нефть.

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