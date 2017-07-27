Экономика

09:29 27.07.2017

Минфин США ввел санкции против 13 представителей властей Венесуэлы

Министерство финансов США в среду сообщило о вводе санкций против 13 действующих и бывших высокопоставленных представителей властей Венесуэлы.

"Сегодня управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США установило 13 действующих или бывших высокопоставленных представителей венесуэльских властей, попадающих под исполнительный указ, которым вводятся санкции против членов правительства Венесуэлы и других (лиц - ИФ), подрывающих демократию (в Венесуэле - ИФ)", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Минфина.

В заявлении отмечается, что санкции против венесуэльских чиновников вводятся в свете предстоящих выборов в Национальное конституционное собрание, организованных президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, по результатам которых он сможет получить право изменять конституцию страны.

"Как ясно дал понять президент Трамп, США не будут игнорировать продолжающиеся попытки Н.Мадуро подорвать демократию, свободу, а также верховенство закона", - приводятся в заявлении слова главы Минфина Стивена Мнучина.

"Как показывают наши санкции, США стоят заодно с народом Венесуэлы в стремлении восстановить их страну как полноправную и процветающую демократию", - добавил он.

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