Samsung получила рекордную прибыль во II квартале
Южнокорейский производитель потребительской электроники Samsung Electronics Co. во втором квартале 2017 года увеличил показатели прибыли до рекордных отметок благодаря сильным продажам премиального смартфона Galaxy S8 и росту цен на чипы памяти из-за дефицита.
Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне подскочила на 89% - до 11,05 трлн южнокорейских вон ($9,9 млрд)с 5,85 трлн вон за аналогичный период 2016 года. Предыдущий рекорд квартальной чистой прибыли был зафиксирован почти четыре года назад на отметке 8,24 трлн вон.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали этот показатель в среднем на уровне 9,75 трлн вон.
Операционная прибыль Samsung Electronics увеличилась на 73% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до рекордных 14,07 трлн вон с 8,14 трлн вон годом ранее.
Квартальная выручка Samsung поднялась на 19,7%, с 50,94 трлн вон до 61 трлн вон.
В начале июля компания опубликовала предварительные результаты - операционная прибыль на уровне 14,1 трлн вон при выручке 60 трлн вон.
Таким образом, Samsung может впервые обойти Apple и стать самой прибыльной высокотехнологичной компанией в мире.
Аналитики Уолл-стрит оценивают операционную прибыль Apple за сопоставимый период в $10,52 млрд при выручке в размере почти $45 млрд, чистая прибыль, вероятно, составит $8,2 млрд. Квартальная отчетность Apple будет обнародована 1 августа.
Операционная прибыль подразделения по выпуску мобильных телефонов поднялась до 4,1 трлн вон.
Средняя цена чипов памяти DRAM на 4 Гб к концу июня выросла до $3,12 с $2,98 на 31 марта, за последние 12 месяцев она удвоилась, свидетельствуют данные InSpectrum Tech. Такая динамика помогла подразделению Samsung по выпуску микросхем увеличить операционную прибыль до 8 трлн вон. Производство дисплеев принесло концерну еще 1,7 трлн вон.
Корпорация Samsung, которая является крупнейшим в мире производителем смартфонов, чипов памяти, телевизоров, смогла справиться с глобальном спадом рынка мобильных телефонов. Кроме того, эксперты ожидают, что в предстоящие кварталы выручка компании на рынке микросхем памяти будет расти, поскольку ни один из конкурентов не может угнаться за темпами инвестиций Samsung в развитие этого бизнеса.
Также в четверг Samsung объявила о продолжении программы buyback объемом 9,3 трлн вон, в рамках которой за следующие три месяца она выкупит 670 тыс. обыкновенных и 168 тыс. привилегированных акций. К настоящему времени Samsung выкупила собственные акции на 5 трлн вон.
Акции Samsung подорожали более чем на 60% за последние 12 месяцев и в четверг близки к историческому максимуму цены, прибавив около 1,6%. Рыночная стоимость компании составляет 364 трлн вон ($312 млрд).