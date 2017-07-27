Экономика

09:26 27.07.2017

Coca-Cola Zero Sugar придет на смену бренда Coca-Cola Zero в США

Производитель безалкогольных напитков Coca-Cola Co. сообщила о планах прекратить продажи Coca-Cola Zero в США, заменив этот бренд на Coca-Cola Zero Sugar, пользующийся популярность в странах Европы, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Как говорится в пресс-релизе компании, рецепт Coca-Cola Zero Sugar ближе к оригинальному, как и дизайн упаковки, хотя в них используются одинаковые вкусовые добавки и подсластители.

Эксперты отмечают, что такая мера призвана привлечь к компании аудиторию, следящую за своим питанием и старающуюся сократить потребление сахара, путем ясного указания на отсутствие в напитке сахара.

Ранее Coca-Cola обнародовала свою отчетность, согласно которой продажи Coca-Cola Zero, Diet Coke и Coke Light (аналоги, первое название используется в США, второе - в остальном мире) сокращаются, а продажи Coca-Cola Zero Sugar (и аналога Coca-Cola No Sugar) растут.

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