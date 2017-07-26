"Нафтогаз" объявил тендер на закупку юруслуг для защиты интересов в рамках тяжбы с Merchant

НАК "Нафтогаз Украины" объявила открытые торги на закупку юридических услуг для обеспечения ее прав и интересов при урегулировании спора с корпорацией Merchant International Company Ltd. (США) в суде Англии и Европейском суде по правам человека.

Согласно сообщению госхолдинга, ожидаемая стоимость закупки юридических услуг составляет 20,8 млн грн. Срок предоставления услуг – до 31 декабря 2017 года.

Окончательный срок подачи предложений на конкурсные торги – 29 августа 2017 года.

"Нафтогаз" намерен дополнить свое заявление о нарушении Великобританией Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, а также добиться максимально положительного решения упомянутого суда. "Нафтогаз" также намерен в судебном порядке возобновить свои права, нарушение которых произошло в английской юрисдикции из-за принудительного исполнения решения украинского суда, которое уже не является действительным, поскольку было позже отменено украинским судом", - отмечают в пресс-службе компании.

Как сообщалось, требуемый Merchant с "Нафтогаза" долг в размере $24 млн 719,565 тыс. образовался еще в 90-х годах прошлого века. Право требования задолженности АО "Укргазпром", правопреемником которого является НАК, перед компанией ОАО "Северстудстрой" было переуступлено Merchant.

В рамках этого дела британский суд начал производство о принудительном отчуждении принадлежащих "Нафтогазу" 5,8% акций британской нефтегазовой компании с активами в Украине JKX Oil&Gas.