МЭРТ оценивает рост ВВП Украины в январе-июне на уровне 2,5%

Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом полугодии 2017 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 2,5%+/-0,3 процентного пункта (п.п.), такую оценку опубликовало Минэкономразвития на своем сайте в среду.

Согласно ей, рост сводного индекса производства (СИП) реального сектора экономики по итогам января-июня увеличился на 2,2% с 1,5% по итогам января-мая, что связано с увеличением инвестиционного спроса и постепенной адаптацией бизнеса к транспортной блокаде на востоке страны.

"Если в 2013-2016 гг. ключевую роль в формировании динамики СИП играла промышленность, то в январе-июне 2017 года наибольшее влияние на динамику СИП обеспечило строительство", – отмечается в отчете.

По мнению министерства, продолжение процессов реформирования экономики и улучшение деловых ожиданий, рост потребительской активности при увеличении заработных плат, рост цен на отдельных мировых товарных рынках (металла, железной руды, минеральных удобрений, кукурузы) продолжат позитивно влиять на СИП, однако это влияние будет частично нивелировано более сдержанной деятельностью в некоторых отраслях сферы услуг.

"В целом за девять месяцев 2017 года ожидается определенное замедление роста ВВП, в том числе учитывая эффект базы сравнения прошлого года", – считает МЭРТ.

Как сообщалось, после падения ВВП Украины на 6,6% в 2014 году и 9,8% в 2015 году в минувшем году он вырос на 2,3%. Правительство построило госбюджет-2017 на прогнозе роста ВВП 3% при инфляции 8,1%, тогда как Нацбанк Украины ожидал увеличения ВВП на 2,8% при инфляции 9,1%.

Госст зафиксировал рост ВВП в первом квартале на 2,5% вместо ранее ожидавшихся НБУ 3%. В середине июля НБУ ухудшил оценку роста реального ВВП во втором квартале 2017 года до 1,5% с 2,4% из-за захвата предприятий на неконтролируемых территориях Донбасса. Согласно его обновленному видению, на третий квартал текущего года прогноз ВВП понижен с 1,8% до 1,5%, однако на четвертый повышен с 0,7% до 1,1%.

Минэкономразвития оценивало рост в первом квартале 2017 года в 2,1-2,3%. По его предложению в конце мая Кабинет министров понизил оценку роста ВВП в текущем году с 3% до 1,8%.