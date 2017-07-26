Омелян советует руководству и владельцам МАУ сконцентрироваться на возврате государству 400 млн грн долга

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявляет о наличии задолженности авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) перед государственным бюджетом в размере 400 млн грн и советует ее руководству сконцентрироваться на этом вопросе, сообщает пресс-служба министерства.

"Я бы искренне посоветовал владельцам и руководству МАУ сконцентрироваться на вопросе уплаты в государственный бюджет 400 млн сборов, которые они уже задолжали, на вопросах развития аэропорта "Днепр", авиакомпании "Днеправиа" и многих других вопросах", - цитирует В.Омеляна пресс-служба в среду.

Он также заявил, что судебные иски МАУ в отношении договора Львовского аэропорта с лоу-костом Ryanair и ряда других вопросов - это прямое вмешательство в договоренности другой авиакомпании с аэропортами, они необоснованны и безосновательны.

По словам министра, вопросы установления дискриминационных условий и нарушений правил конкуренции относятся к компетенции Антимонопольного комитета Украины, а не суда, тогда как "сейчас есть только обязательные рекомендации аэропорту "Борисполь" от АМКУ, в которых указано: только МАУ несколько лет имела там скидки и в этом вопросе идет расследование".

По словам В.Омеляна, если деятельность министерства приводит к снижению цен в МАУ и других перевозчиков, это означает, что МАУ признала эффективность работы министерства и конкуренция действительно усиливается.

По его словам, иски, в том числе, заявлены к иностранному субъекту - Ryanair, процедура вызова этой стороны продлится более шести месяцев.

"До вступления в силу любых решений действует презумпция действительности договоров. Договоры действительны по состоянию на сегодня и до вступления потенциальных решений судов в силу, что маловероятно в этом году. По такой же логике все договоры МАУ могут признаваться недействительными. Пожалуй, министерству стоит подумать над таким встречным иском и лишить авиакомпанию того привилегированного положения, которое имеет эта компания в аэропорту "Борисполь", - отметил глава министерства.

Он уточнил, что один из исков суд вернул без открытия производства по делу. Другой назначен к рассмотрению 18 сентября, еще по двум вопрос об открытии производства не решен.

При этом министр подчеркивает: "То, что вы видите сегодня, не случайное стечение обстоятельств, это не переговоры - это умышленное блокирование украинского рынка, не только в авиации, но и в морской отрасли, на железной дороге, в энергетике", - констатировал В.Омелян.

Ранее в среду министр сообщал, что МАУ подала ряд исков в суд, одним из которых требует расторгнуть контракт между ведущей авиакомпанией Европы лоу-костом Ryanair и международным аэропортом "Львов" им. Данилы Галицкого.

"Вчера получил ряд судебных исков МАУ, суть которых следующая: отменить контракт Ryanair с аэропортом Львова; запретить министерству предоставлять содействие Ryanair в Украине. Ну, и "вишенка на торте", из-за возможного захода Ryanair в Украину, компания МАУ была вынуждена снизить цены и нанесла себе ущерб. Поэтому, просит суд, чтобы Министерство инфраструктуры компенсировало им десятки миллионов гривень "потерь", - написал министр на своей странице в сети Facebook.

В.Омелян также заявлял, что МАУ использует все возможности, чтобы заблокировать приход лоу-коста и дать возможность летать украинцам в десятки раз дешевле по Европе и миру, увеличить поток туристов в страну в разы.

МАУ - крупнейшая украинская авиакомпания. Ее базовый аэропорт - ГМА "Борисполь". Одним из конечных бенефициаров компании является бизнесмен Игорь Коломойский.

Фонд госимущества Украины в конце августа 2009 года продал 94,572% акций компании "Днеправиа", которая управляет аэропортом Днепра ООО "Галтера". В результате авиакомпанией через "Галтеру" владеет финансово-промышленная группа "Приват", совладельцем которой является И.Коломойский.