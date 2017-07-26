Законопроект о повышении акцизов на алкоголь и табак зарегистрирован в Раде

Кабинет министров Украины предлагает повысить акцизный налог, рентную плату за пользование недрами и экологический налог.

Соответствующий законопроект №6776 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по пересмотру ставок некоторых налогов" зарегистрирован в парламенте 20 июля и направлен на рассмотрение профильного комитета, сообщает сайт Верховной Рады в среду.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, Кабмин намерен повысить с 1 января 2018 года акцизный налог на алкоголь и табачные изделия на 11,2%. Ставки рентной платы на использование недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, рентной платы на использование воды и ренты на использование лесных ресурсов правительство предлагает повысить на 16,8%.

Как отмечается в документе, причиной повышения указанных налогов послужил прогнозируемый в 2017 году рост инфляции на 11,2% и индекса цен производителей промышленной продукции на 16,8%.

Как сообщалось, правительство утвердило соответствующий законопроект на заседании 19 июля.