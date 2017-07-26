Экономика

16:56 26.07.2017

Samsung во II квартале может стать лидером на рынке смартфонов и микрочипов

Корейская компания Samsung Electronics может продемонстрировать лучшие квартальные показатели в своей истории, обойдя главного конкурента на рынке смартфонов Apple по показателю операционной прибыли, тогда как выручка ее подразделения по производству микрочипов может превзойти выручку Intel.

Intel считается ведущим производителем чипов с 1993 года, когда был выпущен центральный процессор (ЦП) Pentium для ПК. Однако из-за быстрого распространения мобильных устройств за последние несколько лет рынок чипов памяти стал больше рынка ЦП.

Аналитики предполагают, что во втором квартале подразделение микрочипов Samsung продемонстрирует выручку в размере $15 млрд, тогда как совокупный оборот Intel за этот же период оценивается в $14,4 млрд.

Эксперты исследовательской компании Gartner полагают, что в 2017 году объем рынка полупроводников в мире впервые в истории превысит $400 млрд, что вдвое больше показателя 2000 года. Главным фактором роста рынка является именно сегмент чипов памяти, поэтому Samsung может обойти Intel не только по итогам квартала, но и по итогам года.

Кроме того, в апреле-июне операционная прибыль Samsung, согласно предварительным данным компании, составила $12,1 млрд. Если данные подтвердится, компания может впервые получить квартальную прибыль больше, чем у Apple. Аналитики Уолл-стрит оценивают операционную прибыль Apple за сопоставимый период в $10,5 млрд.

Отчетность Samsung и Intel будут обнародованы в этот четверг, квартальные показатели Apple - в следующий.

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