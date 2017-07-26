РСА не будет включать Крым в систему "единого агента" в ОСАГО

Президиум Российского союза автостраховщиков (РСА) в среду утвердил механизм повышения доступности ОСАГО в Крыму и Севастополе, но "единого агента" по продажам полисов обязательного автострахования союз вводить не будет, следует из сообщения РСА.

"РСА, во-первых, обеспечит дополнительными бланками полисов ОСАГО компании, которые согласятся сконцентрироваться в этом регионе. Наша система по обеспечению бланками стимулирует страховщиков активнее включаться и развивать свои продажи. У некоторых страховщиков уже есть желание работать", - цитирует пресс-служба главу РСА Игоря Юргенса.

"Кроме того, РСА напоминает о механизме электронных продаж "автогражданки" с учетом работы системы "е-ОСАГО Гарант"", - говорится в пресс-релизе союза.

Система "единого агента" обязывает страховые компании продавать бумажные полисы других страховщиков, не присутствующих в так называемых "токсичных" регионах, для обеспечения доступности услуг ОСАГО. В Крыму работает не так много компаний (это "Росгосстрах" (MOEX: RGSS), "Югория", "Гайде" и другие), а также региональные страховщики.

Система "е-ОСАГО Гарант" начала работу с 1 июля этого года. Так, в случае невозможности заключения договора на сайте страховой компании потребитель перенаправляется на сайт РСА. При этом туда же отправляется заполненное потребителем на сайте страховщика заявление со всеми внесенными данными. В закрытом разделе сайта РСА будет по номеру ПТС определяться страховая компания, с которой предлагается заключить договор. Далее производится оплата страховой премии на счет страховщика, заключается договор, после чего клиент получает полис на адрес электронной почты.

Ранее Банк России предлагал РСА включить Крым в систему "единый агент" для обеспечения доступности услуг обязательного автострахования. В соцсетях и региональных СМИ появилась информация о трудностях с оформлением "автогражданки" в Крыму и Севастополе. В числе проблем - нехватка бланков и уход с рынка нескольких компаний.