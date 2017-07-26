Boeing повысила прогноз годовой прибыли

Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, вернулся к прибыли во втором квартале 2017 года, несмотря на снижение выручки на 8%.

Как сообщается в отчетности компании, чистая прибыль в апреле-июне равнялась $1,76 млрд, или $2,89 на акцию, по сравнению с чистым убытком в размере $234 млн, или $0,37 на акцию, за аналогичный период 2016 года. Прошлогодний убыток был связан со списанием порядка $2,1 млрд из-за Boeing-787 Dreamliner и проекта самолета-заправщика для ВВС США.

Скорректированная прибыль составила $2,55 на акцию против убытка в размере $0,44 на акцию годом ранее.

В то же время выручка сократилась до $22,74 млрд с $24,76 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, в среднем ожидали скорректированную прибыль в районе $2,30 на акцию при выручке в $23,02 млрд.

Выручка Boeing не дотягивает до консенсус-прогноза уже второй квартал подряд. Вместе с тем концерн подтвердил оценку годовой выручки от $90,5 и $92,5 млрд, а также повысил прогноз скорректированной прибыли на 2017 год с $9,20-9,40 до $9,80-10,00 на акцию.

За прошедший квартал Boeing сократил поставки коммерческих самолетов до 183 единиц (в том числе 8 Boeing-737 MAX) со 185 в январе-марте и 199 в апреле-июне 2016 года. Выручка подразделения Boeing Commercial Airplanes упала на 10% - до $15,71 млрд, операционная прибыль составила $1,57 млрд против убытка в $973 млн годом ранее.

При этом подразделение военной и космической техники снизило выручку на 4%, до $6,89 млрд, но увеличило операционную прибыль на 50%, до $890 млн.

Объем невыполненных заказов Boeing вырос до $482 млрд.

В январе-июне Boeing сократил более 6 тыс. сотрудников, или около 4% штата, с целью снижения затрат, чтобы сохранить конкурентоспособность на мировом рынке.

Акции Boeing подорожали на 3,4% на предварительных торгах в Нью-Йорке в среду. За последние 12 месяцев капитализация Boeing подскочила на 58%, до $128 млрд, тогда как фондовый индекс S&P 500 вырос на 14,2%.