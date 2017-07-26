Экономика

15:41 26.07.2017

UniCredit объявил об утечке персональных данных 400 тыс. клиентов в Италии в результате кибератак

Хакеры получили доступ к данным 400 тыс. клиентов одного из крупнейших в Италии банков UniCredit в результате нескольких кибератак за последние десять месяцев, сообщило в среду агентство Associated Press со ссылкой на представителей банка.

По словам представителей банка, хакеры получили доступ к части клиентских данных, в частности, к именам и датам рождения, но не к их паролям.

Две хакерские атаки произошли в июне и в июле этого года, еще две - в сентябре и октябре 2016 года. Тогда банк не разглашал информацию об атаках.

В банке отметили, что на модернизацию защиты системы от кибератак понадобится порядка $2,7 млрд.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Госдолг Украины в июне 2017г в долларовом выражении возрос на 0,44%, в гривневом сократился на 0,52%

ЕС обеспокоен своей энергобезопасностью из-за санкций США против РФ

"Укрэнерго" полностью приостановило поставки электроэнергии на НКТ Донецкой области

Суд Лондона продлил приостановку выполнения решения по долгу Украины перед РФ

"Метинвест" в мае нарастил выручку на 22,2% к апрелю, EBITDA - на 13,2%

ПОСЛЕДНЕЕ

Boeing повысила прогноз годовой прибыли

"Богдан Моторс" в 1 полугодии нарастил убыток в 12 раз

Суд Евросоюза запретил соглашение между ЕС и Канадой об обмене данными пассажиров авиакомпаний

Великобритания вслед за Францией планирует запретить продажу бензиновых автомобилей

В "Мотор Сич" не согласны с обвинениями Луценко, намерены защищать деловую репутацию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog869.html
РЕКЛАМА