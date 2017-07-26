UniCredit объявил об утечке персональных данных 400 тыс. клиентов в Италии в результате кибератак

Хакеры получили доступ к данным 400 тыс. клиентов одного из крупнейших в Италии банков UniCredit в результате нескольких кибератак за последние десять месяцев, сообщило в среду агентство Associated Press со ссылкой на представителей банка.

По словам представителей банка, хакеры получили доступ к части клиентских данных, в частности, к именам и датам рождения, но не к их паролям.

Две хакерские атаки произошли в июне и в июле этого года, еще две - в сентябре и октябре 2016 года. Тогда банк не разглашал информацию об атаках.

В банке отметили, что на модернизацию защиты системы от кибератак понадобится порядка $2,7 млрд.