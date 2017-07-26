Экономика

15:09 26.07.2017

Великобритания вслед за Францией планирует запретить продажу бензиновых автомобилей

Власти Великобритании намерены запретить продажу автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями на территории страны с 2040 года, заявил в интервью радиоканалу BBC 4 министр окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Майкл Гоув.

"Мы не можем вечно пользоваться дизельными и бензиновыми автомобилями, - заявил он. - Нам нужно консолидировать усилия по борьбе не только с проблемами для здоровья, вызываемыми вредными выхлопами, но и с более широкими проблемами, связанными с ускорением изменения климата".

Двумя неделями ранее об аналогичной мере сообщило правительство Франции, а еще ранее шведская Volvo объявила, что все ее легковые автомобили будут оснащаться электродвигателями или гибридными моторами начиная с 2019 года.

Британские власти ранее сообщили о планах инвестировать 800 млн фунтов стерлингов ($1 млрд) в разработку технологий самоуправляемых автомобилей и снижения выхлопов, а также еще 246 млн фунтов в разработку современных батарей для электромобилей.

Число машин на дизельных двигателях в Великобритании является рекордным среди всех европейских стран.

В настоящее время мировой рынок электромобилей сравнительно мал - в 2016 году менее 1% проданных машин были оснащены электромоторами. Однако популярность таких автомобилей растет - в январе-марте 2017 года объем продаж подскочил на 40% в годовом выражении, до 191,7 тыс., по данным сайта EV-Volumes.com. Если такие темпы роста сохранятся, к 2030 году 80% всех реализуемых автомобилей будут ездить на электричестве.

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