В "Мотор Сич" не согласны с обвинениями Луценко, намерены защищать деловую репутацию

В ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) опровергают озвученную Генеральным прокурором Юрием Луценко информацию о выявленных в ходе осуществляемых правоохранителями следственных действий по открытым уголовным производствам о нарушении компанией законодательства при операциях с акциями ПАО, а также порядка выполнения гособоронзаказа (ГОЗ), намерены принять меры по защите деловой репутации предприятия.

В распространенном в среду официальном заявлении совета директоров и профсоюзного комитета ПАО компания отмечает: в ходе следственных действий по начатым производствам правоохранителям предоставлены показания, объяснения, справки по поставленным вопросам, а "также истребованы документы в полном объеме".

При этом в заявлении подчеркиваеюся, что "Мотор Сич" в течение всего периода своей деятельности работает в рамках требований законодательства Украины, акцентируя: неверное восприятие озвученной главой ГПУ информации "может привести к негативным для предприятия репутационным и экономическим последствиям".

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