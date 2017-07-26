"Украинская биржа" в I пол. 2017г увеличила чистый убыток в 5,1 раза

Фондовая площадка "Украинская биржа" (УБ, Киев) по итогам деятельности в январе-июне 2017 года получила 3,705 млн грн чистого убытка, что в 5,1 раза больше чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно обнародованной на веб-сайте биржи финансовой отчетности, ее чистый доход сократился на 18,1% - до 2,241 млн грн. УБ также получила 1,3 млн грн прочего операционного дохода, что в 2,2 раза меньше, чем за первое полугодие 2016 года.

В то же время доходную часть превысили административные расходы, которые сохранились на прошлогоднем уровне и составили за отчетный период 6,743 млн грн.

С учетом полученного убытка, собственный капитал биржи почти сравнялся с уставным и к концу отчетного периода составил 25,167 млн грн. Согласно закону "О ценных бумагах и фондовом рынке" размер собственного капитала фондовой биржи, осуществляющей клиринг и расчеты, не может составлять менее 25 млн грн.

УБ учреждена 15 мая 2008 года ведущими участниками украинского рынка ценных бумаг совместно с российской фондовой биржей РТС. Торги она начала в марте 2009 года и первой запустила рынок заявок, интернет-трейдинг, рынок РЕПО, расчеты через центрального контрагента и срочный рынок.

"Московская биржа" (МБ, РФ), которой перешел пакет акций УБ в собственности РТС в 2016 году вышла из капитала фондовой площадки: в начале февраля Dragon Capital s.r.о. (Чехия) выкупила у нее 4,997 тыс. акций украинской биржи (19,988% ценных бумаг), после чего 9 марта инвестгруппа "Универ Капитал" выкупила остальные 23% акций УБ в собственности МБ. В том числе группа "Универ Капитал" выкупила 100% акций УБХ, которому принадлежало 20,64% акций УБ и примерно 3% акций биржи напрямую.

В начале текущего года Dragon Capital докупила 0,8% акций УБ, увеличив свою долю в фондовой площадке до 20,788%.