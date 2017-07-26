Украина и Израиль начали 6-й раунд переговоров по ЗСТ

Делегации Украины и Израиля 26-27 июля в Киеве проводят шестой раунд переговоров о заключении Соглашения о свободной торговле между двумя странами, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве экономического развития и торговли Украины в среду.

"Цель шестого раунда - продолжение детального рассмотрения вопросов доступа к рынкам сельскохозяйственных и промышленных товаров, в частности, в части определения степени снижения таможенных тарифов", - написала на своей странице в Facebook заместитель министра – торговый представитель Украины Наталья Микольская накануне переговоров.

Она напомнила, что во время пятого раунда в марте 2017 года в Тель-Авиве была согласована большая часть вопросов относительно доступа товаров на рынки и отработаны отдельные разделы Соглашения о правилах определения происхождения товаров.

Как ранее отмечали представители украинского правительства, Соглашение о зоне свободной торговле (ЗСТ) с Израилем должно стать следующим после ЗСТ с Канадой, подписанного в июле 2016 года и вступающего в силу с 1 августа 2017 года.

Премьеры Украины и Израиля Владимир Гройсман и Биньямин Нетаньяху на встрече в Тель-Авиве в середине мая этого года выразили надежду на завершение переговоров по ЗСТ до конца 2017 года.

Согласно данным Госстата, за январь-май 2017 года экспорт из Украины в Израиль вырос на 48,4% - до $282 млн, тогда как импорт из Израиля сократился на 10,5% – до $84,8 млн. По объему товарооборота Израиль занимал 22 место среди всех торговых партнеров Украины, тогда как по сальдо – 10-е место.