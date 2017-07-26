МАУ в суде требует расторгнуть контракт между Ryanair и Львовским аэропортом

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев), крупнейшая авиакомпания страны, подала ряд исков в суд, одним из которых требует расторгнуть контракт между ведущей авиакомпанией Европы лоу-костом Ryanair и международным аэропортом "Львов" им.Данилы Галицкого, сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Вчера получил ряд судебных исков МАУ, суть которых следующая: отменить контракт Ryanair с аэропортом Львова; запретить министерству предоставлять содействие Ryanair в Украине. Ну, и "вишенка на торте", из-за возможного захода Ryanair в Украину, компания МАУ была вынуждена снизить цены и нанесла себе ущерб. Поэтому, просит суд, чтобы Министерство инфраструктуры компенсировало им десятки миллионов гривень "потерь", - написал министр на своей странице в сети Facebook.

В.Омелян также заявляет, что "Международные авиалинии Украины" используют все возможности, чтобы заблокировать приход лоу-коста и дать возможность летать украинцам в десятки раз дешевле по Европе и миру, увеличить поток туристов в Украину в разы.

"Если коротко, то я, конечно, буду настаивать на своем - украинцы имеют право и должны получать качественные и дешевые услуги во всех сферах. Лоу-косты и Ryanair в Украине будут", - резюмировал глава Минифраструктуры.

Как сообщалось, Ryanair 10 июля объявил об отмене запланированного входа в Украину после того, аэропорт "Борисполь" нарушил соглашение, достигнутое в марте этого года в Мининфраструктуры с должностными лицами аэропорта и его нынешним генеральным директором Павлом Рябикиным.

П.Рябикин тогда сообщил, что Ryanair выдвигает к "Борисполю" требования в отношении полетов в Киев, которые не соответствуют украинскому законодательству.

Через два дня, 12 июля В.Гройсман провел специальное совещание с руководством Минифрастурктуры, Минюста, аэропорта "Борисполь", ассоциации "Аэропорты Украины", Офиса привлечения и поддержки инвестиций", после которого поручил привлечь Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) к оценке переговорного процесса Ryanair о полетах в Украину и заявил о необходимости возобновления этих переговоров.

Также было принято решение обратиться в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) относительно оценки всего хода переговорного процесса на предмет соблюдения законодательства и условий конкуренции. Премьер поручил также возобновить переговорный процесс, к которому совместно с Мининфраструктуры и аэропортом "Борисполь" привлечь главу Офиса привлечения инвестиций Даниэля Билака.

Уже 17 июля П.Рябикин заявил, что решение Ryanair о приостановлении планируемой программы полетов в Украину не является фактом ее прекращения.

"Они приостановили свою программу полетов, это не означало их прекращение. Поэтому я скажу, что это форма продолжения переговоров с компанией, надо к этому относиться достаточно спокойно. Мы в рабочем процессе, и все переговоры ведь идут не за столом, а в формате переписки и уточнения деталей соглашения", - сообщил он.

Кроме того, ранее, в пятницу, 14 июля министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о готовности Ryanair возобновить переговоры с Украиной, а 17 июля он заявил, что переговоры о начале работы Ryanair могут быть завершены в течение нескольких недель, и выразил надежду, что компания начнет работу в Украине в текущем году.

Помимо прочего глава Львовского аэропорта Татьяна Романовская сообщала, что ранее в ходе переговоров с авиакомпанией Ryanair аэропорт отклонил несколько ее требований, но, тем не менее, смог заключить контракт, однако сетовала, что компания, несмотря на это, остановила планируемую программу полетов не только в Киев, но и во Львов.