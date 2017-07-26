Украина к 25 июля намолотила 20 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых

Украина по состоянию на 25 июля намолотила 19,9 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур с площади 5,7 млн га (59% прогноза).

Согласно сообщению пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия во вторник, средняя урожайность составляет 35 ц/га.

Озимая пшеница собрана на площади 3,6 млн га (57%), намолочено 13,5 млн тонн зерна при средней урожайности 37,4 ц/га, озимый ячмень - на площади 1,7 млн га (67%), намолочено 5,5 млн тонн при урожайности 32,1 ц/га.

Рожь собрана на площади 13 тыс. га (8%), намолочено 33 тыс. тонн при урожайности 24,7 ц/га, овес – на площади 6 тыс. га (3%), намолочено 14 тыс. тонн при урожайности 22,9 ц/га, горох - на площади 342 тыс. га (84%), намолочено 858 тыс. тонн, урожайность - 25,1 ц/га.

Рапс собран на площади 579 тыс. га (74%), намолочено 1,5 млн тонн, урожайность – 26,1 ц/га.

Наивысшая урожайность ранних зерновых и зернобобовых культур - в хозяйствах Львовской (54,1 ц/га), Хмельницкой (53,9 ц/га), Ивано-Франковской (53,0 ц/га), Черновицкой (48,3 ц/га) и Тернопольской (47,7 ц/га) областей.

Урожай зерновых в Украине в 2016 году, по данным Госстата, составил около 66 млн тонн.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в июле снизило прогноз урожая зерна в Украине на 1,2 млн тонн - до 61,09 млн тонн, экспорта - на 0,5 млн тонн, до 38,31 млн тонн в 2017/2018 маркетинговом году (июль - июнь) за счет снижения показателей по пшенице.