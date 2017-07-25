АМКУ рекомендовал Ощадбанку изъять из соглашений об осуществлении социальных выплат обязательные допуслуги

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рекомендовал Ощадбанку исключить из соглашений с внутренне перемещенными лицами об осуществлении социальных выплат обязательные дополнительные банковские услуги.

Соответствующая рекомендация, текст которой обнародован на веб-сайте ведомства, является обязательной. Ощадбанк должен сообщить АМКУ о результатах ее рассмотрения в течение двух месяцев с даты получения соответствующего уведомления.

Обстоятельством для вынесения такой рекомендации послужило обращение заявителя, которому Ощадбанк при открытии счетов на получение военной пенсии и социальной помощи навязал услугу по открытию кредитной линии, отдельно по счету для получения военной пенсии, и по счету для получения социальной помощи как внутренне перемещенному лицу.

При этом отказ от открытия кредитной линии повлек бы отказ от открытия счетов для получения предусмотренных законодательством выплат - военной пенсии и социальной помощи как внутренне перемещенному лицу, несмотря на то, что согласно решению правительства внутренне перемещенные лица обязаны получать пенсии и социальные пособия исключительно в учреждениях Ощадбанка.

При изучении указанного вопроса АМКУ установил, что установленный банком в рамках навязанной услуги "желаемый размер кредита" на уровне 0 грн действует только в течение пяти календарных дней. После этого банк автоматически повышает лимит до максимального уровня и при заключении соглашения о выдаче клиенту банковской платежной карточки, использование кредита начинается с момента осуществления платежных операций кредитными средствами по открытому счету.

Учитывая соответствующие характеристики услуг Ощадбанка, АМКУ решил, что действия банка по открытию счета для получения предусмотренных законодательством государственных выплат на условиях обязательного получения дополнительных услуг (возобновляемой кредитной линии) могут привести к нарушению законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением на рынке, а также к ущемлению интересов потребителей.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2017 года по размеру общих активов (226,9 млрд грн) Ощадбанк занимал второе место среди 90 действовавших в стране банков.