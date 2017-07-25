УГЦР отвергает обвинения "Зеонбуда" в использовании некачественного оборудования для измерения покрытия цифрового телевидения

Оборудование Украинского государственного центра радиочастот (УГЦР) для измерения зон покрытия вещания цифрового телевидения отвечает всем техническим параметрам и пригодно для выполнения необходимых задач, сообщили информагентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе УГЦР.

"Информация компании "Зеонбуд" о том, что оборудование Украинского государственного центра радиочастот (УГЦР) для определения зон покрытия РЭС цифрового наземного телевизионного вещания не пригодно для выполнения этих задач, не соответствует действительности", - отмечается в сообщении.

В УГЦР уточнили, что лишь некоторые замечание компании "Зеонбуд" относительно оборудования нашли свое подтверждение и были устранены на момент проведения измерений. Также УГЦР передал "Зеонбуду" все необходимые документы, подтверждающие, что измерительные приборы отвечают всем требованиям, еще 23 июня.

В госструктуре подчеркнули, что не возражают против участия представителей "Зеонбуда" в качестве наблюдателей при проведении измерений, если получат от компании соответствующее обращение.

"В то же время, распространение недостоверной информации на эту тему УГЦР расценивает как попытку дискредитировать государственное предприятие и тем самым противодействовать процессу выяснения реальной ситуации с покрытием цифрового наземного телевизионного вещания в Украине, чего, видимо, очень опасается компания "Зеонбуд", - подчеркнули в УГЦР.

Ранее, в СМИ сообщалось, что провайдер цифрового телевещания "Зеонбуд" обвинил УГЦР в проведении измерения зон покрытия вещания цифрового телевидения с помощью непригодного для этого оборудования.