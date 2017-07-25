Цены на нефть растут на обещании Саудовской Аравии ограничить экспорт

Нефть дорожает во вторник на ожиданиях сокращения экспорта топлива из Саудовской Аравии и снижения запасов в США.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась к 17:27 кв на $0,92 (1,89%) - до $49,52 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в сентябре на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к указанному времени на $0,9 (1,94%) - до $47,24 за баррель.

Как заявил накануне министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, что с 1 августа страна ограничит экспорт нефти на уровне 6,6 млн баррелей в сутки - на 1 млн баррелей ниже, чем годом ранее.

Также участники рынка ждут данных о запасе топлива в США, которые будут обнародованы министерством энергетики страны в среду в 17:30 МСК. По прогнозам экспертов, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 3,1 млн баррелей, бензина - на 1,85 млн баррелей.

Аналитики нефтесервисной компании Halliburton отметили, что рост числа буровых установок на сланцевых месторождениях в США, скорее всего, остановился, поскольку цены на нефть не могут взять отметку в $50 за баррель.