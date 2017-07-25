В центре Киева будет ограничено движение автотранспорта в связи с празднованием годовщины Крещения Руси-Украины 27-30 июля

В центре Киева будет перекрыт ряд автодорог с 27 по 30 июля в связи с проведением мероприятий к годовщине крещения Киевской Руси-Украины, сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА).

Как сообщает во вторник пресс-служба КГГА, со ссылкой на соответствующее распоряжение КГГА, 27 июля с 11.00 до 16.30 будет ограничено движение транспорта на ул. Трехсвятительской (на отрезке от площади Михайловской до Европейской), ул. Крещатик (на отрезке от ул. Михайловской к площади Европейской), Владимирском спуске, Парковой дороге (на участке от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского), ул. Михаила Грушевского (на участке от ул. Шелковичной до площади Европейской).

Кроме того, 28 июля с 12.00 до 13.30 будет перекрыто автодвижение на бульваре Тараса Шевченко (на отрезке от дома №20 до дома №14), ул. Владимирской (на отрезке от дома №56 до площади Софийской), Владимирском проезде.

Также с 29 до 30 июля на ул. Ярославов Вал (от пересечения улиц Ярославов Вал и Владимирской до пересечения улиц Ярославов Вал и Лысенко) будет ограничено движение транспортных средств из-за проведения культурно-художественной акции по случаю празднования Дня крещения Киевской Руси-Украины на территории Национального заповедника "София Киевская" и музея "Золотые ворота".

В КГГА отметили, что на время ограничения движения будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования, путь следования которых проходит через места проведения мероприятий.