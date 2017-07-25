Экономика

16:57 25.07.2017

НКРЭКУ обязала облэнерго использовать площадки ProZorro при закупках

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила лицензионные условия осуществления деятельности по распределению э/э, согласно которым лицензиаты должны использовать электронные площадки ProZorro для проведения закупок.

"Лицензионные условия, в том числе, по распределению электроэнергии, предусматривают ряд новаций, в т.ч. обязательный аудит в соответствии с критериями в зависимости от размера предприятия. Критерии утверждены постановлением правительства. Обязательно использование электронной системы и площадок ProZorro по проведению закупок", - отметил глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк перед принятием постановления во вторник.

В комиссии сообщили, что документ согласован Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ).

Постановление вступит в силу на следующий день после его публикации в газете "Урядовый курьер".

По состоянию на 17 июля 2017 года лицензию на распределение электроэнергии имеют 40 предприятий, в основном облэнерго.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

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