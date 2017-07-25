Экономика

16:56 25.07.2017

Минэкономразвития выступает против законопроекта об обязательной установке счетчиков воды и тепла

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) выступает против принятия закона об обязательной установке счетчиков воды и тепла, потому что принятие закона будет противоречить принципам стандартизации и метрологии.

Как сообщается на сайте Минэкономразвития во вторник, такое решение принято научно-техническим советом МЭРТ на заседании 6 июля.

Согласно документу, в частности, принятие законопроекта "О коммерческом учете коммунальных услуг" (зарегистрированный под №4901) нарушит принципы системы технического регулирования.

Как сообщалось, закон "О коммерческом учете коммунальных услуг" предусматривает обязательное оснащение домовыми счетчиками всех зданий, присоединенных к внешним тепловым сетям, сетям горячего и холодного водоснабжения. Согласно закону, такие счетчики должны быть установлены операторами внешних сетей до 1 октября 2018 года (для жилых домов), или до 1 октября 2017 года (для нежилых зданий). Законопроект принят Верховной Радой 22 июня.

Кроме того, на том же заседании совета рассмотрен законопроект №5364 о штрафах за неправильную парковку, которым местной власти предлагается предоставить право налагать соответствующие штрафы. Законопроект принят парламентом в первом чтении, однако согласно заключению совета он также противоречит принципам стандартизации.

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