Суд отменил решение о взыскании с "Укртрансгаза" 320 млн грн в пользу "Турболинкса"

Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение суда первой инстанции о взыскании с ПАО "Укртрансгаз" 320,4 млн грн в пользу ООО "Турболинкс", сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Как отмечают в НАК, прокуратура предоставила суду доказательства того, что узлы к турбинам, которые "Турболинкс" должен был поставить "Укртрансгазу" по договору от декабря 2012 года, на самом деле границу Украины не пересекали.

Как сообщалось, "Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.