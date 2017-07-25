"ArcelorMittal Кривой Рог" в 2017г инвестирует в модернизацию производства $267 млн

Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (Днепропетровская обл.) в 2017 году инвестирует в модернизацию производства $267 млн, сообщил журналистам генеральный директор предприятия Парамжит Калон (Paramjit Kahlon), изложение пресс-конференции которого опубликовала корпоративная газета АО "АрселорМиттал Темиртау" - "Темиртауский металлург".

По его словам, компания в Украине работает хорошо. "За последний год в ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" произведено 7,5 млн тонн стали. Могу сказать, что эта компания является наиболее стабильной за последние 4-5 лет. Близость к Черному морю делает ее уникальной в плане хорошего географического расположения. У нас большие инвестиционные планы в Украине по модернизации сейчас, так как долгие годы до этого предприятие не получало инвестиций", - отметил гендиректор.

При этом среди самых крупных проектов топ-менеджер назвал строительство установки печь-ковш, коксовой батареи, МНЛЗ и модернизация аглопроизводства.

"С 2017 по 2020 годы планируем инвестировать в модернизацию более одного миллиарда долларов. В этом году – $267 млн", - констатировал П. Калон.

Касаясь сферы ответственности в группе, П.Калон сообщил, что он отвечает за предприятия в Украине и Казахстане, реализацию продукции в Африке, за продажи в странах Персидского Залива, Индии, Ливане, Иордании, Израиле, Сирии, Турции, за функционирование офиса в Дубае.

"Это очень большое направление работы. Но настоящий лидер перерастает свое направление. Это меня не утруждает. Я действительно очень занят. Большую часть времени я задерживаюсь, опаздываю, но там, где это возможно, стараюсь быть вовремя. Обычно у такого уровня генеральных директоров в штате есть 4-5 исполнительных ассистентов. У меня их нет. Большинство вопросов я решаю самостоятельно", - сказал топ-менеджер.

АО "АрселорМиттал Темиртау" входит в состав международного сталелитейного концерна ArcelorMittal и является крупнейшим предприятием горно-металлургического сектора Казахстана. В состав АО входят меткомбинат и восемь угольных шахт в Карагандинской области, четыре рудника по добыче железной руды в Карагандинской, Акмолинской и Кустанайской областях.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".