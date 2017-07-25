Экономика

14:44 25.07.2017

"ArcelorMittal Кривой Рог" в 2017г инвестирует в модернизацию производства $267 млн

Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (Днепропетровская обл.) в 2017 году инвестирует в модернизацию производства $267 млн, сообщил журналистам генеральный директор предприятия Парамжит Калон (Paramjit Kahlon), изложение пресс-конференции которого опубликовала корпоративная газета АО "АрселорМиттал Темиртау" - "Темиртауский металлург".

По его словам, компания в Украине работает хорошо. "За последний год в ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" произведено 7,5 млн тонн стали. Могу сказать, что эта компания является наиболее стабильной за последние 4-5 лет. Близость к Черному морю делает ее уникальной в плане хорошего географического расположения. У нас большие инвестиционные планы в Украине по модернизации сейчас, так как долгие годы до этого предприятие не получало инвестиций", - отметил гендиректор.

При этом среди самых крупных проектов топ-менеджер назвал строительство установки печь-ковш, коксовой батареи, МНЛЗ и модернизация аглопроизводства.

"С 2017 по 2020 годы планируем инвестировать в модернизацию более одного миллиарда долларов. В этом году – $267 млн", - констатировал П. Калон.

Касаясь сферы ответственности в группе, П.Калон сообщил, что он отвечает за предприятия в Украине и Казахстане, реализацию продукции в Африке, за продажи в странах Персидского Залива, Индии, Ливане, Иордании, Израиле, Сирии, Турции, за функционирование офиса в Дубае.

"Это очень большое направление работы. Но настоящий лидер перерастает свое направление. Это меня не утруждает. Я действительно очень занят. Большую часть времени я задерживаюсь, опаздываю, но там, где это возможно, стараюсь быть вовремя. Обычно у такого уровня генеральных директоров в штате есть 4-5 исполнительных ассистентов. У меня их нет. Большинство вопросов я решаю самостоятельно", - сказал топ-менеджер.

АО "АрселорМиттал Темиртау" входит в состав международного сталелитейного концерна ArcelorMittal и является крупнейшим предприятием горно-металлургического сектора Казахстана. В состав АО входят меткомбинат и восемь угольных шахт в Карагандинской области, четыре рудника по добыче железной руды в Карагандинской, Акмолинской и Кустанайской областях.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

"Укртелеком" в I полугодии увеличил чистую прибыль вдвое

Минюст подал кассацию на решение апелляционного хозсуда об отмене взыскания дивидендов "Газтранзита"

Шахтеры "ArcelorMittal Кривой Рог" намерены бастовать в среду

НБУ сузил список проверяемых финансовых операций с лицами из страны-агрессора

Суд отменил взыскание 80 млн грн дивидендов "Газтранзита" в бюджет в счет штрафа "Газпрома"

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина за 5 мес. импортировала 5,7 млрд куб. м газа на $1,3 млрд

Авиакомпания "Анда Эйр" сохранила сертификат эксплуатанта, выполнив требования Госавиаслужбы

SoftBank рассматривает возможность покупки доли Uber

Ветспециалисты из Гонконга изучают возможность экспорта украинской продукции птицеводства

Крупнейший нефтяной терминал США оценивает перспективы экспорта нефти

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog8021.html
РЕКЛАМА