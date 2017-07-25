SoftBank рассматривает возможность покупки доли Uber

Японская телекоммуникационная компания SoftBank Group Corp. намерена занять доминирующее положение на рынке онлайн-заказа такси, планируя инвестиции в Uber Technologies Inc., пишет газета The Wall Street Journal.

По данным источников газеты, SoftBank обратилась к Uber с предложением о покупке доли в ней стоимостью в несколько миллиардов долларов США.

SoftBank уже является крупным инвестором для трех крупнейших в Азии компаний онлайн-заказа такси - сингапурской GrabTaxi Holdings Pte., индийской Ola и китайской Didi Chuxing Technology Co.

В понедельник стало известно, что SoftBank и Didi Chuxing предоставили Grab финансирование в размере $2 млрд.

По словам источников WSJ, переговоры между SoftBank и Uber находятся на предварительной стадии, и принятие решения по предложению Softbank в любом случае будет отложено до назначения нового CEO Uber, которого не стоит ждать в ближайшие недели.

Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Компания оказывает услуги более чем в 570 городах почти в 70 странах. На территории СНГ Uber присутствует в России (включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Сочи, Краснодар, Нижний Новгород и Уфу), Беларуси (Минск), Азербайджане (Баку), Казахстане (Астана) и Украине (Киев). Стоимость компании оценивается в $62,5 млрд.