Экономика

13:54 25.07.2017

НБУ сузил список проверяемых финансовых операций с лицами из страны-агрессора

Национальный банк Украины (НБУ) сузил перечень проверяемых и анализируемых финансовых операций с лицами, имеющими местонахождение в стране, признанной Верховной Радой государством-агрессором/государством-оккупантом.

Соответствующие изменения в "Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках" утверждены постановлением правления НБУ №67 от 24 июля 2017 года и обнародованы на веб-сайте центробанка.

Документ обязывает все банки обеспечить всесторонний анализ и проверку документов (информации) о финансовых операциях (намерениях осуществления финансовых операций), а также сведений об их участниках.

Документ при этом предусматривал, что на ряд финансовых операций, кроме операций с лицами, имеющими местонахождение в стране, признанной Верховной Радой государством-агрессором/государством-оккупантом, указанное требование не распространяется. К ним в частности относились операции:

- на сумму, не превышающую 150 тыс. грн (в эквиваленте);

- в пользу государства или под государственные гарантии;

- по кредитам, займам, привлекаемым в соответствие с международными соглашениями Украины;

- по проектам (программам) международной технической помощи, прошедшим государственную регистрацию;

- по проектам, которые осуществляются в рамках соглашений между Украиной и Европейским Союзом;

- по международно-техническим программам и проектам, зарегистрированным в соответствии с законом "О научной и научно-технической деятельности";

- по привлечению грантов от международных финансовых организаций, членом которых является Украина;

- во исполнение договоров, заключенных резидентами с международными финансовыми организациями, членом которых является Украина;

- во исполнение договоров, заключенных резидентами с международными компаниями (включая их дочерние и аффилированные компании), включенными в список 2000 крупнейших публичных компаний мира (Forbes Global 2000)

- с целью проведения расчетов между субъектами хозяйственной деятельности Украины и иностранными субъектами хозяйственной деятельности в рамках международных договоров Украины;

- на основании индивидуальных лицензий, выданных НБУ;

- с целью возврата средств, полученных иностранными инвесторами от продажи листинговых ценных бумаг на фондовых биржах.

В новой редакции положения исключена оговорка об операциях с лицами из страны-агрессора. В то же время операции по выполнению соглашений между резидентами и международными компаниями из списка 2000 крупнейших публичных компаний, а также по возврату средств иностранных инвесторов от продажи листинговых ценных бумаг на фондовых биржах, где принимает участие лицо из страны-агрессора, по-прежнему подлежат обязательному всестороннему анализу и проверке.

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