Экономика

13:23 25.07.2017

"Нафтогаз" вывел из правления "Укртрансгаза" исполнительного директора Макогона

Исполнительный директор-директор департамента стратегии и развития бизнеса ПАО "Укртрансгаз" (УТГ) Сергей Макогон с 21 июля 2017 года выведен из состава правления компании в соответствии с поданным им заявлением о сложении полномочий.

Согласно сообщению УТГ в системе раскрытия информации НКЦБФР, соответствующее решение НАК "Нафтогаз Украины" принял как единоличный акционер компании.

С.Макогон входил в состав правления УТГ с марта 2016 года. В структуре НАК работал с мая 2014 по август 2015-го, после чего перешел на работу в УТГ.

Таким образом, на сегодня правление УТГ состоит трех членов: Мирослава Химко (врио президента УТГ), Татьяны Федоровой (директор по юридическим вопросам УТГ) и Сергея Алексеенко (главный советник главы НАК).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

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