Экономика

12:39 25.07.2017

"Укрнафта" начала поиск партнеров для пяти инвестпроектов

ПАО "Укрнафта" начала поиск партнеров для пяти инвестиционных проектов, реализация которых планируется на его объектах, сообщила пресс-служба "Укрнафты" во вторник.

"Укрнафта" приглашает потенциальных инвесторов рассмотреть участие в пяти инвестпроектах в сфере добычи, бурения и переработки газа … "Укрнафта" предполагает собрать заявки от инвесторов до 30 сентября", - говорится в сообщении.

Как отмечают в компании, первые три проекта нацелены на увеличение добычи на Бориславском, Быткив-Бабчинскском и Рудовско-Червонозаводском месторождениях. Они включают бурение новых вертикальных скважин и боковых стволов, операции ГРП и интенсификации добычи, а также модернизацию инфраструктуры.

Еще один проект компании концентрируется на инвестициях в буровые услуги и нефтяные сервисы для удовлетворения потенциального спроса со стороны "Укрнафты", "Укргазвыдобування" и частных компаний.

Кроме того, "Укрнафта" предлагает потенциальным партнерам принять участие в модернизации одного из ее газоперерабатывающих заводов. Это позволит увеличить производство сжиженного газа и снизить расход природного газа, сэкономленный объем которого затем можно реализовать по рыночным ценам.

Как сообщалось, "Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.

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