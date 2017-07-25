Экономика

12:12 25.07.2017

ДТЭК пока не определился по вопросу участия в торгах ФГИ по продаже акций энергокомпаний

Энергохолдинг "ДТЭК" пока не принял решение об участии в торгах Фонда госимущества (ФГИ) Украины по продаже акций восьми энергокомпаний, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе холдинга во вторник.

"ДТЭК анализирует опубликованные условия участия в торгах. Решение будет принято с учетом ситуации на рынке электроэнергии Украины и перспектив его развития", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, ФГИ Украины 24 июля объявил о начале проведения биржевых аукционов по продаже акций восьми энергоснабжающих компаний (облэнерго) и энергогенерирующих компаний.

Согласно документу, в частности, 15 августа на "Украинской бирже" состоятся торги по продаже 25% акций ПАО "Одессаоблэнерго" (стартовая цена – 631,3 млн грн).

На 16 августа запланированы торги по продаже блокпакета ПАО "Донецкоблэнерго" (на фондовой бирже "Иннэкс", стартовая цена – 143,8 млн грн), ПАО "Донбассэнерго" (на "Украинской межбанковской валютной бирже", стартовая цена – 669,2 млн грн), ПАО "Сумыоблэнерго" (на бирже "Перспектива", стартовая цена – 370,2 млн грн).

На 17 августа запланирован аукцион на "Киевской международной фондовой бирже" по продаже 25% акций ПАО "ДТЭК Днипрооблэнерго" (начальная стоимость – 728,2 млн грн) и на "Киевской международной фондовой бирже" по продаже блокпакета ПАО "ДТЭК Днипроэнерго" (стартовая цена – 728,2 млн грн).

18 августа состоится еще два аукциона по продаже блокпакетов - ПАО "ДТЭК Захидэнерго" (на фондовой бирже ПФТС, начальная стоимость – 347,6 млн грн) и ПАО "Киевэнерго" (на площадке фондовой биржи ПФТС, стартовая цена – 759,6 млн грн).

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