Зубко называет причины не принятия до настоящего времени законопроекта о жилкомуслугах

В парламенте до сих пор не принят законопроект "О жилищно-коммунальных услугах", поскольку в настоящее время потребитель платит не только за потребленную энергию, но и за потери при ее транспортировке, а с принятием закона в домах должны быть установлены узлы учета, заявил вице-премьер - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

Как сообщается пресс-служба вице-премьера, об этом он сказал в интервью газете "День".

Еще одною причиной "пробуксовки" закона он называет предусмотренную в документе передачу домов с баланса муниципалитетов на баланс общины дома. "Для муниципалитета это значит, что средства, какие они сегодня тратят на ремонт жилищного фонда, должны предоставляться не ЖЭКам, а жителям. А уже люди сами будут решать, какого подрядчика выбрать. И они точно проконтролируют, насколько качественно выполнена работа, и получат гарантию на нее", - отметил Г.Зубко.

"Некоторые муниципалитеты потеряют таким образом 300-400 млн грн ежегодно. Понятно, им это не нравится, и они ищут, как это можно обойти", - пояснил он.

Вице-премьер отметил, что закон о жилкомуслугах должен был быть принят в комплексе с законом "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме". "Именно данные два закона дают нам возможность "создать" в Украине в сфере жилищной недвижимости институт "эффективного владельца". Другие уже принятые законы из "пакета энергоэффективности" призваны дать этому владельцу инструменты влияния на энергопотребление его жилья", - рассказал он.

"Однако закон о жилкомуслугах получил 1500 поправок и два года работы в комитете разных общественных организаций, экспертной среды. Недавно он был рассмотрен во втором чтении во ВР, но депутаты опять вернули его на доработку в комитет. Думаю, осенью вернемся к этому вопросу", - подчеркнул Г.Зубко.

Как сообщалось, Верховная Рада 16 мая 232 голосами отправила в профильный комитет для подготовки к повторному второму чтению законопроекта о жилкомуслугах (№1581-д согласно регистрации 2015 года, №1852 согласно регистрации 2017 года).

Законопроект предусматривает право потребителя на уменьшение размера платы за ЖКХ в случае их не предоставления, предоставления в неполном объеме или снижение их качества. Согласно законопроекту, потребитель также имеет право не оплачивать стоимость коммунальных услуг (кроме поставок тепловой энергии), если он ими не пользуется (при отсутствии оборудования учета) за период временного отсутствия в жилом помещении (другом объекте недвижимого имущества) более 30 календарных дней при условии документального подтверждения в соответствии с условиями договоров при предоставлении коммунальных услуг.