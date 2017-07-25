"Юниверсум Финанс" выкупает права требований по кредиту ЗАЗа, обеспеченному вспомогательными помещениями завода

ООО "Финансовая компания "Юниверсум Финанс" (Киев) победила в аукционе "Prozorro. Продажи" по выкупу прав требований по кредиту украинского автопроизводителя перед находящемся в стадии ликвидации Дельта Банком (Киев), предложив 243,675 млн грн, сообщается на сайте "Prozorro. Продажи".

Согласно сообщению Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), аукцион стал рекордным по сумме проданного лота.

Лот был выставлен на аукцион по начальной цене 241,3 млн грн.

В торгах также участвовало ООО "Гранд-Петрол", предложившее 241,259 млн грн.

Как сообщалось, кредит был предоставлен ЗАЗу, входящему в корпорацию "УкрАВТО".

Согласно данным ФГВФЛ, по состоянию на начало августа 2016 года общая задолженность по кредитному соглашению составила 909,292 млн грн. Указанный лот (с согласия НБУ) был выставлен Фондом на аукцион с начальной ценой реализации 344,655 млн грн, которая существенно превышала его оценочную стоимость размере 233,055 млн грн.

Первые три аукциона не состоялись из-за отсутствия участников. Лишь с четвертой попытки, после снижения стартовой цены до 243,675 млн грн, аукцион состоялся, лот был продан по цене 243,675 млн грн, которая также превышает оценочную стоимость лота.

Ранее ФГВФЛ сообщал, что в обеспечение обязательств (по состоянию на август 2016 года) были переданы производственные цеха и нежилые помещения в Запорожье, а также автомобили Mercedes Benz (222 ед.), KIA (874 ед.), Chevrolet (410 ед.), Opel (228 ед.) и ZAZ (1505 ед.), находящиеся, в том числе, в Крыму и зоне АТО.

Между тем в пресс-службе "УкрАВТО" агентству "Интерфакс-Украина" пояснили, что сегодня речь идет об уступке прав требования по кредитному договору, который обеспечен исключительно ипотекой нежилых помещений ЗАЗа, являющихся вспомогательными и никоим образом не влияющих на работу предприятия.

"Широко распространенная некоторыми СМИ информация о залоговых автомобилях недействительна. Так, в конце 2016 - начале 2017 года решениями хозяйственных судов Украины договора залогов вышеупомянутых автомобилей признаны недействительными", - сообщили в корпорации.

При этом в ней подчеркивают, что к настоящему времени ЗАЗ не уведомлен о переходе прав требования по кредиту и не имеет каких-либо подтверждений в юридическом аспекте.

"Фактически победа компании в аукционе означает внесение платежа в размере 5% от стоимости, что подтверждает намерения, но не гарантирует выкупа прав требования по кредиту, т. е., это только первый этап перехода прав требования", - отмечают в корпорации.

Как ранее поясняли в "УкрАВТО", девять лет назад ЗАЗ получил кредит в иностранном Сведбанке и добросовестно обслуживал кредитные обязательства. Однако после его ухода с рынка 2013 году в результате череды сделок владельцем долговых обязательств (в том числе кредитной линии ЗАЗа) стал Дельта Банк, подконтрольный Николаю Лагуну.

В корпорации отмечали, что руководство банка потребовало переоформления по новым правилам прав собственности завода на недвижимость, которой был обеспечен кредит, и, не дожидаясь такого переоформления, предпочло заключить с другими компаниями "УкрАВТО" договора имущественного поручительства по автомобилям в простой письменной форме, без обязательного нотариального оформления.

При этом, отмечали в корпорации, по мере получения документов на недвижимость по новым правилам ЗАЗ стал передавать ее в залог банку, "который прекратил выполнять свои обязательства и не осуществлял пропорциональное освобождение автомобилей из залогов".

Финансовая компания "Юниверсум Финанс" с уставным капиталом 5,05 млн грн зарегистрирована в октябре 2014 года. 100% в ней принадлежит ООО "Юниверсум ФК", в котором почти 100% владеет Инга Эсиава, являющаяся директором и учредителем туристической компании "Гермес Тревел".

В корпорации подчеркивают, что "Гермес Тревел" не входит в состав "УкрАВТО", и отрицают связанность компании-покупателя с "УкрАВТО".