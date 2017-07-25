ПриватБанк и "ProZorro.Продажи" заключили соглашение о сотрудничестве

Государственный ПриватБанк (Киев) и общественная организация Transparency International Украина подписали соглашение об использовании электронной торговой системы ProZorro.Продажи.

"Prozorro.Продажи" уже работают над продажей непрофильных активов "Укрнафты", "Укртранснафты", "Нафтогаза", "Энергоатома", "Укрэнерго", "Укргазвыдобування". К проекту присоединился и Нацбанк. Теперь использовать все преимущества сможет и ПриватБанк", – цитирует пресс-служба "ProZorro.Продажи" первого заместителя министра экономического развития и торговли (МЭРТ) Максима Нефедова.

В сообщении не уточняется, какие именно активы будут выставлены на продажу.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "ProZorro.Продажи", это будет определено после завершения технической подготовки.

Как сообщалось, 18 декабря 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Государство получило 100% в его капитале, а ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

Электронная система "ProZorro.Продажи" изначально была создана для реализации активов неплатежеспособных банков. Спонсором разработки системы выступил Western NIS Enterprise Fund: проект реализуется на принципах системы электронных закупок ProZorro при поддержке МЭРТ, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Transparency International Украина и Национального банка Украины.