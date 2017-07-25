Разработана "дорожная карта", позволяющая после реформы солидарной пенсионной системы перейти к формированию накопительной - Гройсман

Разработанная "дорожная карта" предусматривает после реформы нынешней солидарной системы сразу перейти к формированию накопительной, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Мы с экспертами разработали "дорожную карту", которая позволит сразу после принятия реформы солидарной системы перейти к формированию накопительной системы", - сказал он в эфире "5 канала" в понедельник вечером.

Премьер отметил, что формирование накопительной пенсионной системы станет следующим шагом сразу после реформирования солидарной системы.

По словам В.Гройсмана, важно, чтобы в сентябре парламент принял пенсионную реформу, что позволит повысить пенсии 9 млн украинских граждан уже с 1 октября 2017 года.