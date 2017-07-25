Lufthansa в конце октября запустит 7 новых маршрутов по Европе

Deutsche Lufthansa AG добавит в зимнее расписание семь новых маршрутов в ряд европейских городов.

Как сообщается в пресс-релизе германской авиакомпании, она начнет совершать полеты из Франкфурта-на-Майне в Памплону, Геную, Бари и Катанию, а из Мюнхена - в Нант, Глазго и Сантьяго-де-Компостела.

С 6 ноября Lufthansa будет выполнять четыре рейса в неделю в Памплону, причем рейс в этот испанский город впервые появится в расписании авиакомпании.

Полеты в итальянские Геную, Бари и Катанию начнутся 29 октября и будут осуществляться трижды в неделю.

Рейсы во французский Нант будут выполняться ежедневно, в шотландский Глазго - четыре раза в неделю и испанский Сантьяго-де-Компостела - один раз в неделю, по воскресеньям. Запуск этих перелетов обусловлен высоким спросом на данные направления, отмечается в сообщении авиаперевозчика.

Группе Lufthansa в сфере пассажирских авиаперевозок, помимо одноименного бренда, принадлежат Austrian Airlines, Swiss Airlines, Eurowings и Brussels Airlines, а также доля в турецкой SunExpress. В 2016 году они перевезли рекордное количество пассажиров - 109,67 млн человек. Кроме того, в группу входят логистические, технические и обслуживающие компании.