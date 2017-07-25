Цены на нефть растут на заявлениях Нигерии и Саудовской Аравии

Нефть сдержанно дорожает в ходе азиатских торгов во вторник вторую сессию подряд на ожиданиях ограничения ее производства в Нигерии и заявлениях Саудовской Аравии о снижении экспорта с 1 августа.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась на 24 цента (0,49%) - до $48,84 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в сентябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась на $0,25 (0,54%) - до $46,59 за баррель.

В понедельник Brent поднялась на $0,54 (1,1%), до $48,60 за баррель, WTI - на $0,57 (1,3%), до $46,34 за баррель.

Ливия и Нигерия были освобождены от участия в соглашении о сокращении добычи и за последнее время нарастили производство нефти до многолетних максимумов. Многие инвесторы опасаются, что такая ситуация нивелирует усилия остальных стран по ребалансировке рынка.

Нигерия готова снизить добычу нефти на 4,6%, если в течение трех месяцев будет добывать 1,8 млн б/с, сообщил в понедельник генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

После встречи министерского комитета по выполнению договоренностей ОПЕК+ (JMMC), глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что с 1 августа страна ограничит экспорт нефти объемом в 6,6 млн баррелей - на 1 млн баррелей ниже, чем годом ранее.